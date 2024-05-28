تفاصيل حركة الصادرات والواردات بميناء دمياط البحري 

أعلنت هيئة ميناء دمياط استقبال نحو 12 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرت نحو 14 أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة، موضحا أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت نحو 31 ألفا و418 طنا تشمل: 2338 طن رمل و9306 أطنان يوريا و700 طن مولاس و4850 طن بودرة جبس و1000 طن علف و13 ألفا و224 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع

وأشار بيان صادر عن الميناء اليوم الثلاثاء، إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت نحو 46 ألفا و722 طن تشمل 9163 طن قمح و1350 طن ذرة و5195 طن حديد و632 طن خشب زان و7903 طن خردة و12 ألف طن سكر و269 طن أبلاكاش و4210 طن بضائع متنوعة.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1824 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 656 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3635 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 26 ألفا و876 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 206 آلاف و658 طنا.

كما غادرت نحو 2 قطار بحمولة إجمالية 2390 طن قمح متجهة إلى صوامع القليوبية وكوم أبوراضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5946 حركة.