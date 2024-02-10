تعيينات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.. نوعية الوظائف المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن حاجته لشغل عدد من الوظائف، موضحا الشروط والأوراق المطلوبة، ونوعية الوظائف، مشددا على المتقدمين بضرورة استيفاء كافة الأوراق للتقديم.

وظائف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

- رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات

- رئيس قطاع الفروع الاقليمية

- رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية والصيانة

- رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات

- رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات الاقتصادية والمالية

- رئيس الإدارة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء

- رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الجهاز

- رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي

- رئيس الإدارة المركزية للتعداد

- مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي

- مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا

- مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية لمحافظة القليوبية

- مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية لمحافظتي دمياط والدقهلية

- مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية لمحافظة الإسكندرية

- مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الدراسات والبحوث التعبوية

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية والتخطيط والمتابعة

- مدير عام الإدارة العامة للحركة والنقل

- مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الإحصاءات الإقليمية لقطاعي الصناعة والإسكان والنقل

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية

- مدير عام الإدارة العامة لبرمجيات التعدادات

- مدير عام الإدارة العامة للتعدادات السكانية

- مدير عام الإدارة العامة لإحصاءات العمل

- مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات التعبوية والازمات

- مدير عام الإدارة العامة لتجهيز البيانات

- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة

- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة لتقييم ومراقبة جودة البيانات

- مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين

- مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي

- مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج التدريبية

المستندات المطلوبة لوظائف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وأعلن الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء عن المستندات التي يجب أن يتقدم بها الراغبين في شغل الوظائف وهي:

الحالة الوظيفية والتأهيل العلمي

- عدد واحد صورة بواسطة المتقدم + CD عليها جميع البيانات المتقدم بها للوظيفة

- بيان الحالة الوظيفية موضحا به التأهيل العلمى

- تقاريرالكفاية لثلاث سنوات سابقة معتمد من جهة العمل والمتقدمين من خارج الجهاز شهادة الميلاد

- شهادة التخرج والمؤهلات الأخرى والسيرة الذاتية وشهادة الخبرة بالنسبة للمتقاعدين من العسكريين

- الوظائف السابقة التي شغلها المتقدم وأى بيانات يرى إضافتها

- بيان عن الإنجازات السابقة وبيان حالة اجتماعية حديث

- مقترح لتطوير التقسيم التنظيمي المتقدم له طبقا للنموذج المرفق بحد أقصى لعدد 2 وظيفة فقط

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة

- 6 صور شخصية حديثة، وصورة بطاقة الرقم القومى سارية