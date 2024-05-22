وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. اعرف الشروط وآخر موعد للتقديم

اعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن يوم الخميس الموافق 27 من شهر مايو الجاري 2024 هو آخر موعد لتلقي طلبات تعيين 18 ألفًا و886 معلمًا مساعدًا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتلبية احتياجات الوزارة في وظيفة معلم مساعد «معلم مادة» للصفوف الابتدائية «الرابع - الخامس - السادس» في المواد الآتية: «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم - الدراسات الاجتماعية - الحاسب الآلي» في جميع محافظات الجمهورية.

شروط وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2024

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الإجراءات والشروط المطلوب توافرها في الراغبين لشغل الوظائف المعلن عنها كالتالي.

- أن يكون المتقدم للوظيفة متمتعًا بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم على 40 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

- الحصول على مؤهل عالٍ تربوي، والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.

- أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى.

- اجتياز الاختبارات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

- اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبارات والتدريبات المطلوبة.

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

حساب وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وطالب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الراغبين في شغل الوظائف بسداد مبلغ مقداره 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن طريق الإيداع بأحد فروع بنوك «الأهلي المصري- بنك مصر - بنك القاهرة»، والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم والرقم القومي والوظيفة المتقدم عليها.