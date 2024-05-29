ضبط عنصر إجرامي بحوزته مخدرات بـ15 مليون جنيه في الجيزة
كتب:
محمد بركات
01:05 م | الأربعاء 29 مايو 2024
صورة أرشيفية
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن أنّ أحد العناصر الإجرامية متهتم بتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بنطاق محافظة جنوب سيناء.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة رابع 6 أكتوبر في الجيزة، وبحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة، والمعدات والأدوات المستخدمة في نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، وتقدّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 15 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.