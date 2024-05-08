ضبط تاجر مخدرات بحوزته 24 كيلو حشيش بـ1,7 مليون جنيه في مطروح

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن مطروح، أنّ عاطلا له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة براني، يتاجر في المواد المخدرة وترويجها متخذا من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلوجرام، و300 قرص لعقار تامول المخدر، وسيارة، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ1,7 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.