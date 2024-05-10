القبض على 39 تاجر مخدرات في قرية الحجيرات بقنا

وجهت الأجهزة الأمنية في قنا عدة حملات أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة بقرية الحجيرات بدائرة مركز شرطة قنا.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 35 قضية ضُبط خلالها 39 متهما، وبحوزتهم (11,750 كيلوجرام لمخدر الحشيش– 4,6 كيلوجرام لمخدر الهيروين – 2,740 كيلو جرام لمخدر الآيس – كمية لمخدر الأفيون – 10 بنادق آلية – 13 فردا محليا – عدد من الطلقات النارية).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.