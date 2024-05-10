رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

القبض على 39 تاجر مخدرات في قرية الحجيرات بقنا

كتب:

محمد بركات
12:22 م | الجمعة 10 مايو 2024
جانب من المتهمين وأمامهم المضبوطات

جانب من المتهمين وأمامهم المضبوطات

وجهت الأجهزة الأمنية في قنا عدة حملات أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة بقرية الحجيرات بدائرة مركز شرطة قنا.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 35 قضية ضُبط خلالها 39 متهما، وبحوزتهم (11,750 كيلوجرام لمخدر الحشيش– 4,6 كيلوجرام لمخدر الهيروين – 2,740 كيلو جرام لمخدر الآيس – كمية لمخدر الأفيون – 10 بنادق آلية – 13 فردا محليا – عدد من الطلقات النارية).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

اقرأ المزيد:

القبض على تاجري مخدرات متهمين بغسيل 40 مليون جنيه في قنا

ضبط 244 قضية مخدرات وتنفيذ 56 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

قيمتها 25 مليون جنيه.. ضبط 3 متهمين بترويج مخدرات في الشرقية

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 24 كيلو حشيش بـ1,7 مليون جنيه في مطروح

القبض على 6 تجار مخدرات في كفر الشيخ

بحوزته مخدرات.. القبض على مؤدي المهرجانات مجدي شطة في المرج
بقلم محمد بركات