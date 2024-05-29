الكشف على 2.3 ألف مريض في قافلة طبية بالشرقية

أصدرت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، بيانا أوضحت خلاله تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الدهتمون بمركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية.

قافلة طبية لعلاج الأهالي في أبو كبير

وأوضحت مديرية الصحة خلال بيان لها، أن القافلة اشتملت على 11 عيادة بها 10 تخصصات طبية وهي «الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان»؛ إذ جرى تخصيص 2 عيادة للأطفال لخدمة أهالي القرية والقرى المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

توقيع الكشف الطبي المجاني على 2340 مريضا

وجرى خلال القافلة الطبية على مدار اليومين الكشف الطبي المجاني على 2340 مريضا من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 15 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما جرى عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وغيرها.