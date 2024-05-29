الكشف على 1085 شخصا في قافلة طبية بالإسماعيلية

أجرت قافلة طبية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون بين مديرية الصحة ومؤسسة حياة كريمة، الكشف الطبي على 1085 شخصا من أهالي قرية البعالوة والقرى المجاورة لها ضمن القوافل الأسبوعية بالمحافظة.

توفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، خلال متابعته عمل القافلة، أنها تأتي ضمن توجيهات الدولة بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

واستمرت القافلة الطبية المجانية بالبعالوة الصغرى بقرية أبوعاشور، التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، وعلى مدار يومي الاثنين والثلاثاء استقبلت 1085 حالة لتحسين مستوى الخدمات الطبية في القرى والنجوع الأكثر احتياجا.

9 تخصصات في القافلة الطبية

وقالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن القافلة الطبية تضمنت 9 عيادات تخصصيةح هي: الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة وجراحة عامة وجراحة مسالك والجلدية والأسنان وعيادة أنف وأذن.

كما تضمنت القافلة عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم 100 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.