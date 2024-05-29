الحكومة تخصص 21 ألف فدان في شبه جزيرة سيناء لصالح جهاز مستقبل مصر
كتب:
أسماء زايد
01:42 م | الأربعاء 29 مايو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة وبئر العبد، ناحية شبه جزيرة سيناء بإجمالي 21.2 ألف فدان، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
ونص قرار مجلس الوزراء أن يجري استخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، بما يُعزز دور الجهاز في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.