خبير اقتصادي: العلاقات المصرية الصينية ممتدة منذ أكثر من 7 عقود

قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إنّ العلاقات المصرية الصينية ممتدة منذ أكثر من 7 عقود، وتقوم على أسس كثيرة من العلاقات بين الدولتين، وهو أمر يشهد به المجتمع الدولي على مدار العمر الكبير للشراكة الاستراتيجية بينهم.

انفتاح الصين على الوطن العربي

وأضاف «بدرة» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ انفتاح الصين على الوطن العربي خاصة مصر، يترجم بزيادة الاستثمارات والمشروعات القومية الكبرى، موضحا أنّ العلاقات السياسية الطيبة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الصين وجميع دول العالم، تنتهج تحسين العلاقات السياسية.

القمة المصرية الصينية

وأشار إلى أنّ انعقاد القمة المصرية الصينية في الوقت الراهن تبعث برسائل للمجتمع الدولي، بأنّ الشراكة الاستراتيجة تترجم لحل العديد من الخلافات في المنطقة والمحيط العربي، موضحا أنّ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في توقيت تشتعل فيه المنطقة بالعديد من الأحداث السياسية، وتأتي تزامنا مع الذكرى الـ10 لترفيع العلاقات بين مصر والصين.