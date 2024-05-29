رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خبير اقتصادي: العلاقات المصرية الصينية ممتدة منذ أكثر من 7 عقود

كتب:

منار مجدي
02:18 م | الأربعاء 29 مايو 2024
إكسترا نيوز

إكسترا نيوز

قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إنّ العلاقات المصرية الصينية ممتدة منذ أكثر من 7 عقود، وتقوم على أسس كثيرة من العلاقات بين الدولتين، وهو أمر يشهد به المجتمع الدولي على مدار العمر الكبير للشراكة الاستراتيجية بينهم.

انفتاح الصين على الوطن العربي

وأضاف «بدرة» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ انفتاح الصين على الوطن العربي خاصة مصر، يترجم بزيادة الاستثمارات والمشروعات القومية الكبرى، موضحا أنّ العلاقات السياسية الطيبة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الصين وجميع دول العالم، تنتهج تحسين العلاقات السياسية.

القمة المصرية الصينية

وأشار إلى أنّ انعقاد القمة المصرية الصينية في الوقت الراهن تبعث برسائل للمجتمع الدولي، بأنّ الشراكة الاستراتيجة تترجم لحل العديد من الخلافات في المنطقة والمحيط العربي، موضحا أنّ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في توقيت تشتعل فيه المنطقة بالعديد من الأحداث السياسية، وتأتي تزامنا مع الذكرى الـ10 لترفيع العلاقات بين مصر والصين.

اقرأ المزيد:

أستاذ اقتصاد: العلاقات المصرية الصينية تقدم نموذجا للبناء والتنمية المشتركة

العلاقات المصرية الصينية.. تعاون ثقافي وسياسي واقتصادي على مر العصور

نائبة: تفعيل جمعيات الصداقة البرلمانية ضرورة لتعميق العلاقات المصرية الصينية

شكري: العلاقات المصرية الصينية راسخة ومبنية على حضارتين عظيمتين

«حماة وطن»: العلاقات المصرية الصينية تتميز بالثبات ووضوح الأهداف
بقلم منار مجدي