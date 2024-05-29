القوات المسلحة تنظم المؤتمر الثالث للروماتيزم والمناعة والأمراض المصاحبة بالإسكندرية

نظمت إدارة الخدمات الطبية والأكاديمية الطبية العسكرية، المؤتمر الثالث للروماتيزم والمناعة والأمراض المصاحبة (AIR) ( Rheumato-oncology) بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية، بالتعاون مع جامعة الإسكندرية.

وتضمنت فعاليات المؤتمر عقد العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات التي تستعرض أحدث التقنيات والطرق الطبية في مجال الروماتيزم والمناعة والأمراض المصاحبة (AIR)، كما شملت الفعاليات المؤتمر هذا العام لأول مرة مناقشة الأورام المختلفة المصاحبة لأمراض الروماتيزم والمناعة.

وألقى اللواء طبيب سارية محمد حوام، مدير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية، كلمة أشار فيها إلى أن المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات للوصول إلى أنسب طرق لعلاج أمراض الروماتزم والمناعة، ويساعد على مواكبة التطور المتلاحق في علوم الطب الطبيعي وأمراض الروماتزم والأورام والمناعة والأمراض المصاحبة.

حضر فعاليات المؤتمر عددا من الخبراء والمتخصصين في مجال الروماتيزم والأورام والمناعة والأمراض المصاحبة (AIR) بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.