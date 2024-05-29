وكيل «رياضة القليوبية»: تطبيق عوامل الأمان بحمامات السباحة أولوية قصوى

عقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم، اجتماعا مع مستثمري حمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة.

الالتزام بعوامل الأمن والسلامة

ورحب الصبروط بالحضور، مؤكدا على الالتزام بعوامل الأمن والسلامة لحمامات السباحة والملاعب المنجلة وصالات الألعاب الرياضية والمباني الإدارية، والتنبيه على مسؤولي الأنشطة المختلفة التقليل من المشكلات التي تواجه المترددين على الهيئات الشبابية والأندية الرياضية.

وأشار الصبروط خلال الاجتماع إلى ضرورة الالتزام بالأكواد الخاصة بحمامات السباحة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في هذا الشأن لضمان توافر عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة حرصا على سلامة المترددين عليها والأعضاء.

وجود كاميرات تغطي حمام السباحة

وشدد على وجود منقذ مؤهل بدنيا وفنيا وحاصل على دورة إنقاذ وإسعافات أولية للغوص والإنقاذ من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ التابع للوزارة لتأمين سلامة المترددين على حمامات السباحة وتوافر عوامل الإنقاذ، والالتزام بالنظافة والتعقيم المستمر للأرضيات، مع وجود كاميرات تغطي حمام السباحة، ومراعاة توافر اللوحات الإرشادات الخاصة بتعليمات استخدام حمامات السباحة لسهولة الممارسة للمترددين.

ووجه الصبروط بضرورة تكثيف متابعة مديري ومتابعي الإدارات الفرعية للهيئات الشبابية والرياضية التي يوجد بها حمامات سباحة مع متابعة التزام المستثمرين بما ورد في الأكواد الخاصة بهذا الشأن، ومراجعة جميع وسائل الأمن والسلامة من أسلاك كهرباء، ومياه، وأرضية، وصالات الأنشطة، وأغطية الصرف الصحي داخل المنشآت، والتأكيد على وجود الإسعافات الأولية وطفايات الحريق لضمان سلامة المترددين من أعضاء مراكز الشباب.