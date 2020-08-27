3 حمامات سباحة وملعبان بمراكز شباب القليوبية باستثمارات 30 مليونا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الانتهاء من إنشاء 3 حمامات سباحة بمراكز شباب قليوب وشبلنجة وناصر بالإضافة إلى ملعبين منجلين نجيلاً صناعياً أحدهما خماسي والآخر سباعي بمركز شباب ناصر بمحافظة القليوبية، ودخولها ضمن مشروعات الطرح الاستثماري التي تقدمها الوزارة بمختلف مراكز شباب الجمهورية، حيث يقدر العائد الاستثماري لهذه المشاريع بحوالى 30 مليون جنيه.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعًا ما بين 5 حمامات سباحة و7 ملاعب نجيل صناعي ومحلات تجارية من ضمن مشاريع الطرح الاستثماري موزعة على 11 مركز شباب بمحافظة القليوبية بعائد استثماري يتجاوز 55 مليون جنيه.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف محافظات الجمهورية دون تحمل ميزانية الوزارة أية أعباء مالية، مشيرًا إلى أن مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز الشباب حققت قيمة استثمارية تتخطي المليار ومائتي مليون جنيه بعدد 174 مركز شباب في 19 محافظة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى إلى زيادة الاستثمارات بمنشآت الأندية ومراكز الشباب وتعميمها، لما تحققه هذه الاستثمارات من ربح للصرف منه على الأنشطة المختلفة كما يوفر رصيداً للأندية والمراكز، مع اتخاذ كافة اشتراطات السلامة والأمن لكل المشروعات بالأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظات.