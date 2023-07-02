«شباب القليوبية»: تشكيل لجنة لفحص واقعة غرق طالب في حمام سباحة

أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، فتح تحقيق في واقعة مصرع طالب إعدادي غرقا في حمام السباحة بمركز شباب منطي، حيث جرى تشكيل لجنة لفحص الملابسات.

حمام السباحة مرخص

وأضاف وكيل الوزارة لـ«الوطن»، أنه بسؤال مدير مركز شباب منطي في قليوب أوضح أن حمام السباحة مرخص ومُؤجر لشخص يدعى «محمد ي ح»، 24 سنة، ومُطبق به اشتراطات السلامة والأمان التي أقرتها مديرية الشباب بالقليوبية، موضحا أنه جرى محاولة إسعاف الطالب إلا أنه لم ذلك يجد نفعا وتوفى.

وأشار «الصبروط» إلى أن اللجنة التقت والد الطفل، وقدمت له واجب العزاء، ولم يتهم أحدا بوفاة نجله، ولم يشتبه في وفاته جنائيا، مشيرا إلى تحرير محضر بالواقعة، حيث تولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن جثة المتوفى وطلبت تحريات المباحث.

التصريح بدفن جثة طالب غريق بقليوب

ولقي طالب بالصف الأول الإعدادي مصرعه، إثر تعرضه للغرق في حمام سباحة بمركز شباب منطي بدائرة مركز شرطة قليوب، أثناء قيامه بالسباحة.

ونُقلت الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وحُرر محضر بالواقعة، وجرى التصريح بدفن الجثة، وطلب تقرير انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة واستدعاء المسؤول عن الحمام وأسرة الطالب لسؤالهم.