تحقيقات حادث الطائرة السنغافورية تكشف تفاصيل جديدة.. ارتفعت 54 مترا في 4 ثوان

تستمر تفاصيل ملابسات الحادث الذي شهدته رحلة الخطوط الجوية السنغافورية، الأسبوع الماضي، في الخروج إلى النور، بعد الكشف عن وقائع صادمة تسببت في الحادث المروع، الذي توفي على إثره رجل بريطاني.

«رحلة الجحيم»، تحت هذا العنوان، توصل تحقيق رسمي إلى أن رحلة الخطوط الجوية السنغافورية SQ321، وصلت إلى ارتفاع 54 مترًا في 4 ثوانٍ فقط، ما أدى للتعرض لمطبات هوائية شديدة، والتسبب في مقتل رجل بريطاني يبلغ من العمر 73 عامًا يدعى جيفري كيتشن، والذي أصيب بنوبة قلبية، بحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

ماذا حدث على متن الرحلة السنغافورية؟

الرحلة انطلقت يوم 21 مايو الجاري، من لندن إلى سنغافورة، وبعد 8 أيام، يسلط التحقيق الرسمي الضوء على ما حدث في ذلك اليوم:

- أصيب العشرات، حيث اصطدم العديد منهم في السقف، وتناثر الطعام حول الكراسي، كما أن الطاقم الذي كان على وشك العمل أصيب بجروح، وما يزال 28 شخصًا في المستشفى في تايلاند، بعدما اضطرت الطائرة لهبوط اضطراري.

- بحسب مكتب تحقيقات سلامة النقل: «تغير التسارع العمودي من سالب 1.5 جيجا إلى موجب 1.5 جيجا خلال 4 ثوانٍ، كان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى سقوط الركاب الذين كانوا محمولين في الهواء».

- أدت التغيرات السريعة خلال مدة 4.6 ثانية إلى انخفاض الارتفاع بمقدار 178 قدمًا (54 مترًا)، من 37362 قدمًا إلى 37184 قدمًا.

تفاصيل ما حدث في حادث الطائرة السنغافورية

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية، الأسبوع الماضي، إن الطيار أبلغ عن حالة طبية طارئة على متن الطائرة، واتخذ قرارًا بالهبوط في بانكوك، بعد اضطراب شديد مفاجئ فوق حوض إيراوادي على ارتفاع 37 ألف قدم بعد حوالي 10 ساعات من الإقلاع.

وقال أحد الركاب، ويدعى زافران أزمير، 28 عاما: «فجأة بدأت الطائرة في الميل وكان هناك اهتزاز، لذلك بدأت الاستعداد لما كان يحدث، كان هناك انخفاض كبير للغاية، لذلك ارتطم جميع الجالسين والذين لا يرتدون أحزمة الأمان على الفور في السقف».