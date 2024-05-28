 وزير الاتصالات يغادر إلى سنغافورة للمشاركة في فعاليات قمة «أسيا تك»

توجه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى سنغافورة في زيارة تستغرق يومين، للمشاركة في فعاليات قمة أسيا تك، والتي تعد حدثا تكنولوجيا رائدا في أسيا، يجمع القيادات العالمية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المجالات التكنولوجية.

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ومن المقرر أن يشارك وزير الاتصالات في حلقة نقاشية حكومية حول السياسات والإجراءات المطلوبة، لتحقيق السلامة على الانترنت ضمن فعاليات قمة أسيا تك، كما يلتقي مع مسؤولين حكوميين، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قمة أسيا تك تهدف هذا العام إلى عقد حوار هادف حول السياسات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، والحوكمة والسلامة والحوسبة الكمية والاستدامة.