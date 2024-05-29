أزمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.. شبكة لتهريب الجنود من الخدمة بآلاف الدولارات

كشف مصدر رفيع المستوى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، شبكة كاملة لتهريب جنود الاحتلال من الخدمة من خلال إعطائهم إعفاءات على خلفية نفسية، «شباب يكذبون، ومحامون متورطون، وأطباء نفسيون يصدرون تقارير رخيصة للحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية مقابل آلاف الدولارات، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».

كيف هرب جنود الاحتلال من التجنيد

وقال قائد في جيش الاحتلال في نقاش مغلق، أجراه مع كبار المسؤولين في النظام القضائي، كجزء من محاولته لإعلان حرب على هذه الظاهرة: «سأحاربهم بجدية، ليتم سحب تراخيصهم في لجان الأخلاق»، فيما اعترف الجيش بأنه «لا يوجد ما يكفي من المحققين لفحص كل توصية».

وكشف أن «هناك شباب حصلوا على إعفاء نفسي في السنوات الأخيرة، وفجأة يأتون إلينا للتجنيد بسبب الحرب، فنقول لهم لكنك مُختل عقليًا!»، وبعدها يقولون لنا لا، هذا ليس مرضي بل اشترينا تلك التقارير».

جيش الاحتلال في أزمة

وتأتي هذه التصريحات في وقت يحتاج فيه جيش الاحتلال إلى زيادة قواته بآلاف الجنود، بشكل رئيسي لأغراض القتال، بسبب تداعيات الحرب الطويلة والانتقال إلى فترة خدمة طويلة في الشمال والجنوب، واتساع الفجوة بين احتياجات جيش الاحتلال، حتى في المناصب الخلفية ودعم القتال.