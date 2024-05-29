«الصحة» توجه رسالة مهمة للسيدات الحوامل بشأن الولادة الطبيعية

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا يتناول فوائد الولادة الطبيعية للطفل، ذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين وبالأخص فئة السيدات الحوامل، فضلا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

فوائد مهمة للولادة الطبيعية للطفل

وأشار التقرير إلى فوائد الولادة الطبيعية على صحة الأم والطفل، وهي كالتالي:

- تمرر لطفلك البكتيريا الحميدة التي تحسن من أداء المخ والجسم.

- تقلل من حدوث اضطرابات طيف التوحد.

- تقلل من الإصابة بالربو عند الأطفال.

- تقلل من الإصابة بسوء التغذية.

- تقلل من سوء الأداء الدراسي.

أضرار الولادة القيصرية

وحذرت وزارة الصحة والسكان من الولادة القصرية غير المبررة طبيا، لافتة إلى أنها تمنع الطفل من المرورعلى قناة الولادة وحرمانه من التعرض للبكتيريا الحميدة ومميزاتها.

وطالبت وزارة الصحة والسكان السيدات بضرورة الاهتمام بتطعيم الأطفال حديثي الولادة والحصول على التطعيمات الخاصة بهم من اليوم الأول وحتى الـ18عاما، مشيرة إلى إمكانية التواصل مع الخط الساخن لها في حال وجود أي مشكلة للعمل على إزاله كل المعوقات الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.