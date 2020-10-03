طبيب يوضح موقف حديثي الولادة من مصل الإنفلونزا: الرضاعة الطبيعة تكفي

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الأطفال حديثى الولادة لا يجوز إعطائهم مصل الإنفلونزا الموسمية، لافتًا إلى الرضاعة الطبيعية التى تعطي لهم المناعة المكتسبة في هذا العمر ضد أي فيروسات.

وتابع "الحداد"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ هناك نوعين من مصل الإنفلونزا الثلاثي يعطي بداية من سن 6 أشهر، ويتحدد عدد الجرعات وحجمها بناء على عمر الطفل عن تلقي اللقاح، فإذا كان الطفل عمره يتراوح بين 6 أشهر و35 شهرًا -3 سنوات تحديدًا- فإن حجم الجرعة له يكون نصف جرعة الكبير وهي 1/4 مللي، وإذا كان عمر الطفل 3 سنوات فما فوقها فإن الجرعة تكون هي جرعة الكبير نفسها أي 1/2 مللي، وبخصوص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى 9 سنوات عند تطعيمهم أول مرة بلقاح الأنفلونزا فإنَّهم يحتاجون إلى جرعتين من اللقاح بينهما شهر على الأقل، أما إذا كان أكبر من 9 سنوات أو سبق له التطعيم ضد الأنفلونزا حتى ولو بجرعة واحدة في المواسم السابقة فإنه يحتاج هذا الموسم لجرعة واحدة فقط.

وتابع: "النوع الثاني هو اللقاح الرباعي ويعطى للأطفال فوق الـ3 سنوات ويتضمن هذا اللقاح 4 سلالات تعد الأكثر انتشارًا والأكثر تأثيرًا طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية لكل موسم وهي نفس السلالات الثلاث الموجودة في اللقاح الثلاثي، إضافة إلى سلالة رابعة من النوع B.

جدير بالذكر، أنَّ الشركة القابضة للشركات الحيوية "فاكسيرا" حددت الأماكن والفروع التي يتوافر فيها المصل وهي:

1- فرع الإسكندرية بلوران شارع شعراوي مول الوطنية عمارة 3 الدور الأول من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

2 - فرع 6 أكتوبر بمستشفى الوادي بجوار الحصري من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

3 - فرع الشوق بمستشفى نور الشروق من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

4 - فرع المطار بالصالة رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

5 - فرع المعادي داخل نادي المعادي من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

6 - نادي الزهور بمدينة نصر من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

7 - نادي الزهور بالتجمع الخامس من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

8 - بتروسبورت داخل نادي القطامية الرياضي التجمع الخامس المستشفى الجوي بشارع التسعين من 9 صباحاً وحتى 8 مساءً ما عدا الجمعة من 10 صباحا ًوحتى 4 مساءً.

9 - نادي الطيران بـ 14 شارع أحمد فؤاد سانت فاطيما مصر الجديدة القاهرة من 9 صباحًا وحتى 8 مساءً عدا الجمعة من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

10 - كفر الشيخ بمستشفى كفر الشيخ العام.

11 - داندي مول بالكيلو 28 بطريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوي بعيادات جوكلينك دور الجراج من 10 صباحًا إلى 8 مساءً.

12 - الرحاب فيلا 102 و103 شارع أحمد شوقي خلف "المول التجاري 1" بجوار سينما الرحاب مجمع العيادات التخصصية.

13 - نادي القضاة بشارع عبدالعزيز آل سعود خاص بأعضاء النادي.