«صحة مطروح» تستعد لتدشين مبادرة «1000 يوم الذهبية» لدعم الولادة الطبيعية

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن تنظيم المبادرة الرئاسية «1000 يوم الذهبية» على مستوى المحافظة، انطلاقاً من اهتمام الدولة المصرية بالقضية السكانية، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان بالتوسع في المبادرة بالشراكة مع القطاعات غير الحكومية، تحت رعاية ودعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنه عقد اجتماعا تنسيقيا للاستعداد لتدشين المبادرة الرئاسية «1000 يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الدكتور أحمد عماد منسق المبادرات بالمديرية ومديري العموم ومديري الإدارات الفنية بالمديرية ومسؤولي مستشفى التوليد والصحة الإنجابية ومديرة مستشفى الأطفال.

تجهيز مستشفى الولادة والأطفال

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن صحة مطروح سباقة دائماً في تنفيذ المبادرات الرئاسية، ونفذنا أولى الخطوات لتشغيل المبادرة بالمحافظة بالانتهاء من تفعيل غرف المشورة بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية، وجار تفعيلها بمستشفى الأطفال ووحدة السادات الصحية، وجار الاستعداد لتدريب الفريق الطبي من خلال الفرق الوزارية في أقرب فرصة، وجرى دراسة ضم مستشفى سيوة للعمل ضمن المرحلة الأولى واستقرت اللجنة على ضمها إلى المنشآت الصحية التي تقدم خدمات المبادرة، كما تم بدء العمل لجمع الاستبيانات الخاصة بالمبادرة بالمنشآت الصحية.

دعم الولادة الطبيعية

وأوضح أن مبادرة «1000 يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية وترتكز على ثلاث محاور رئيسية وهي المشورة الأسرية المتكاملة والفردية وبمنتهى الخصوصية لتحسين الخصائص السكانية، وخفض معدل المواليد، ودعم الولادة الطبيعية الآمنة، وتقليل الولادة القيصرية وتطبيق آلية المستشفى صديق الأم والطفل.