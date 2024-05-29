حالة الطقس غدا.. نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقـس غدا الخميس، إذ يسود طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتكون حالة الطقس غدا ليلا وفي الصباح الباكر معتدلة على أغلب الأنحاء، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس الموافق 30 مايو وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية كما يلي:

القاهرة والوجه البحري.. العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 33 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد.. العظمى 39 والصغرى 26 درجة مئوية.