حالة الطقس اليوم.. حار نهارا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم حار نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة، ومائل للحرارة على السواحل الغربية والشرقية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

وأوضحت الهيئة فى تقرير صادر عنها، أنه مع بداية ساعات المساء يسود طقس معتدل بدءا من محافظات شمال البلاد، والقاهرة والسواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم على القاهرة ومحافظات الدلتا

القاهرة: الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

العاصمة الإدارية: العظمى 31 الصغرى 23.

6 أكتوبر: العظمى 30 الصغرى 22.

بنها: العظمى 30 الصغرى 22.

دمنهور: العظمى 28 الصغرى 22.

وادي النطرون: العظمى 30 الصغرى 22.

الزقازيق: العظمى 31 الصغرى 22.

شبين الكوم: العظمى 30 الصغرى 22.

الإسماعيلية: العظمى 31 الصغرى 22.

السويس: العظمى 30 الصغرى 22.

درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية

الإسكندرية: العظمى 25 الصغرى 18.

مطروح: العظمى 25 الصغرى 19.

العلمين: العظمى 24 الصغرى 18.

بور سعيد : العظمى 25 الصغرى 18.