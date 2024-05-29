غدر الطقس.. صواعق رعدية تضرب 3 أطفال في الفلبين ومصرع 8 أشخاص بأمريكا

في ظل التغيرات الجوية التي تشهدها الكرة الأرضية، ما بين ارتفاع درجة الحرارة وسقوط أمطار وعواصف رعدية وبرق، وقعت حوادث مأساوية عديدة، تسببت في حالة حزن واسعة، خاصة بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تداول الفيديوهات المختلفة، من بينها إصابة 3 أطفال، نتيجة الطقس العاصف، وفاة بعض الأشخاص في مختلف الدول.

إصابة 3 أطفال نتيجة صاعقة جوية

في إحدى الجزر بمدينة إيزابيلا في الفلبين، كانت هناك ضحكات طفولية ترتفع، خلال مرحهم سويًا، فهم 3 أشقاء تتجاوز أعمارهم ما بين 7 و12 عامًا، إذ كانوا يمرحون على الشاطيء ويلعبون بالمياه، في ظل غياب الشمس، وتلبد السماء بالغيوم، التي تشير إلى احتمالية سقوط الأمطار.

طقس عاصف للغاية، تحولت السماء وكأنها في معركة كبيرة ما بين الأصوات البرقية والرعدية المرتفعة، وسقوط الأمطار بغزارة شديدة، ما جعل الخوف يدب في قلوب الأطفال، وفي غضون لحظات أصيب الأطفال الثلاثة بصواعق رعدية، أدت إلى إصابتهم بجروح متفرقة بالجسد، بينما الشقيق الأكبر في حالة حرجة، وفق صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

على الفور تم نقل الأطفال الثلاثة، إلى أحد المستشفيات في بلدة أجواديلا القريبة من مكان الحادث، لتلقي العلاج اللازم، وحسبما أضافت الشرطة في بيان، أن إصابة الفتى الأكبر خطيرة، بينما الشقيقين الأصغر يتلقون علاجهم المناسب، وسط رعاية صحية كبيرة من قبل طاقم المستشفى.

وفاة 8 أشخاص وانهيار عقارات بأمريكا

تسببت العواصف الجوية العنيفة التي أدت لى هطول الأمطار بغزارة ورياح عنيفة أيضًا، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 1.4 مليون شخص في ولاية تكساس الأمريكية، وتركتهم في ظلام دامس، كما أنها تسببت في وفاة ما يقرب من 8 أشخاص، فضلًا عن انهيار عدة عقارات دون أي إصابات بشرية في كونتز شمال غرب بومونت.

انهيار عقارات بسبب العواصف في دالاس

وحسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في دالاس، فإن هناك سقوط أشجار ومباني مدمرة، بما في ذلك سقف مبنى تجاري بالقرب من أديسون، وهي ضاحية تبعد حوالي 13 ميلاً شمال دالاس، كما أنه تم الإبلاغ عن أضرار جسيمة في إحدى المدارس الثانوية بالمنطقة ذاتها.

ومن المتوقع أن تظهر مجموعة أخرى من العواصف الرعدية العاصفة، غدا الخميس، عبر سهول كولورادو المرتفعة وتنفجر جنوب شرق البلاد باتجاه دالاس.