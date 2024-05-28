«DMC» تبرز ملف «الوطن» اليوم.. «دعم الخبز يتخطى 100 مليار جنيه سنويا»

عرض برنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية آية جمال الدين، عبر فضائية «دي إم سي»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» بشأن دعم الخبز، وذلك بعنوان «مدبولي: دعم الخبز يتخطى 100 مليار جنيه سنويا».

دعم الخبز يتخطى 100 مليار جنيه سنويا

وقالت سارة الشلقاني، مدير تحرير جريدة الدستور خلال لقائها ببرنامج «8 الصبح»، إنّ الدولة المصرية تتحمل أعباء لا يتحملها المواطن، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تحدّث أمس عن قطاعات الزراعة والسياحة على أنّها قطاعات حيوية تقوم عليها عملية التنمية، وهو ما تقوم به الدولة على مدار سنوات للوصول إلى معدل التنمية التي تنشدها سواء زراعية أو إنتاجية أو سياحية.

وأضافت «الشلقاني»، أنّ الدولة المصرية مهتمة بأنّ تكون مواردها بقدر المصروفات التي تتم، لافتة إلى أنّ الفاتورة الاقتصادية أصبحت ضخمة للغاية في ظل التحديات الاقتصادية التي تتم على مستوى العالم، وحالة التضخم العالمي منذ الحرب الروسية الأوكرانية.