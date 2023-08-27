كيف ستراقب وزارة التموين أرصدة المستودعات الاستراتيجية؟.. «المصيلحي» يجيب

تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنشاء 7 مستودعات استراتيجية على مستوى المحافظات، ضمن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، إذ تم توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات السويس والأقصر والفيوم والشرقية كمرحلة أولى.

إنشاء المستودعات الاستراتيجية

ووضعت وزارة التموين، حجر أساس لاثنين من المستودعات الاستراتيجية المستهدف إنشائها، جاء الأول في محافظة السويس منذ أكثر من شهرين، والثاني تم وضع حجر الأساس له اليوم الأحد في محافظة الأقصر.

كيف تراقب وزارة التموين على المستودعات الاستراتيجية؟

وتطرق الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى كيفية مراقبة وزارة التموين على المستودعات وكميات السلع بها وحجم المخزون، والتي تتم بالآتي:

- تدشين ربط إلكتروني لكل المستودعات الاستراتيجية لمتابعة المخزون السلعي.

- الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة المستودعات وميكنة المخزون.

- تمكن أجهزة الوزارة من معرفة كميات السلع المخزنة ومتابعة نوع وحجم المنتجات المنصرفة، لمنع أي تلاعب.

- الربط الإلكتروني يمكن من سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، مع الوقوف على أنواع وأحجام السلع التي تحتاج إلى إمدادات جديدة.

أهمية المستودعات الاستراتيجية

- سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع.

- تقليل الفاقد والهالك من السلع.

- تقليل حلقات التداول ورفع كفاءة المخزون السلعي وضمان الحفاظ على جودته وسلامته.

- تأمين المخزون للسلع الاستراتيجية طوال العام.

مواصفات المخزن الاستراتيجي بالأقصر

- مقرر إنشائه على مساحة 10 أفدنة.

- حجم الاستثمارات به تصل 1.5 مليار جنيه.

- يخدم محافظة الأقصر وأكثر من 4 محافظات مجاورة.

- يهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع.

- تشغيله سيتمّ وفق مواصفات فنية عالمية تتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى.