ما علاقة وسائل التواصل الاجتماعي بالكوابيس؟.. احذر هذه العادة

هل تعاني من الكوابيس الليلية؟.. إذا كانت الإجابة بـ«نعم»، فإن عليك التفكير مجددا بشأن علاقتك بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن أن يؤدي إدمانها وعدم استطاعتك السيطرة عليها إلى أضرار وخيمة خلال النوم.

وبمعنى آخر، إذا كنت مستخدما دائما لوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يمكنك التوقف عن مشاهدة مقاطع الفيديو لساعات، فقد حان الوقت للتوقف، حيث أظهرت أحدث الدراسات أن الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن العادة اليومية لدى كثيرين بتفقد التطبيقات قبل النوم، يمكن أن يضرك ويسبب لك الكوابيس.

ما علاقة وسائل التواصل الإجتماعي بالكوابيس؟

وفقًا لبحث نُشر في مجلة «BMC Psychology»، كلما زاد الوقت الذي تقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي، زادت احتمالية تعرضك لكوابيس مرتبطة بهذه الوسائل، وهذا ما توصل له فريق دولي من الباحثين بإنشاء مقياس مرتبط بكوابيس وسائل التواصل الاجتماعي «SMNS»، وهو استبيان مكون من 14 بندًا لفهم آثار الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي.

إدمان وسائل التواصل الاجتماعي يسبب الكوابيس الليلية

وبحسب نتائج الاستبيان، فإن غالبية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين شملهم الاستطلاع لم يواجهوا كوابيس مرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن ارتباطا كبيرا وجد بين كثافة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحدوث هذه الأحلام المزعجة.

وقال شابهانج، الباحث بكلية التربية وعلم النفس والعمل الاجتماعي، بجامعة فلندرز، إنه على الرغم من ندرة الكوابيس، إلا أنها يمكن أن تحدث. يقول «في حين أن الكوابيس المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي نادرة نسبيًا، فإن أولئك الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي أكثر خلال حياتهم اليومية هم أكثر عرضة للكوابيس والتي ترتبط بنتائج سلبية على الصحة العقلية، مثل القلق والاكتئاب».

كيفية تتخطى ذلك؟.. بحسب الدراسة فإن عليك محاولة تقليل وقت تفاعلك على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الحد الأدنى، حيث يوصي خبراء النوم بإنهاء وقت الشاشة قبل ساعة واحدة من إغلاق عينيك، كما يجب عليك بدلاً من ذلك اختيار شيء يساعدك على الاسترخاء مثل القراءة.