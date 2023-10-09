مخرجة فيلم «Barbie»: أعمل على فيلم جديد ولكني أعاني من الكوابيس

كشفت جريتا جيرويج، المخرجة الأمريكية لفيلم «Barbie» أنها بصدد العمل على مشروع سينمائي جديد، لكنها لم تكشف أي تفاصيل عن الفيلم، قائلة: «أنا في مرحلة الكتابة، والأمر صعب لأنني أعاني من كوابيس متكررة»، وجاء ذلك خلال مشاركتها في مهرجان لندن السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 15 أكتوبر الجاري.

ردود فعل تلقتها المخرجة الأمريكية

وتحدثت جريتا جيرويج عن ردود الفعل التي تلقتها بعد عرض فيلمها «Barbie»، قائلة إنها الشيء الأكثر إثارة الذي يمكن تجربته على الإطلاق، وأشارت إلى أن أجواء تصوير الفيلم كانت مبهجة للغاية.

ومع ذلك، اعترفت «جيرويج» أنه بالرغم من حبها لعملية صنع الفيلم، إلا أنها لا تزال تعاني من قدر كبير من الشك الذاتي بشأن خياراتها الإبداعية، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

فيلم «Barbie» يتصدر الإيرادات

وعلى الرغم من توتر جيرويج واصل «Barbie» تحطيم العديد من الأرقام القياسية، حيث جمع الفيلم أكثر من 1.4 مليار دولار، ما جعله الفيلم الأكثر تحقيقا للإيرادات لعام 2023، والفيلم الأكثر ربحًا لشركة «Warner Bros» على الإطلاق، والأعلى تحقيقا للإيرادات لمخرجة، قائلة: «لقد كان الأمر مؤثرًا بشكل لا يصدق».

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للفيلم، قالت جيرويج إنها كانت في نيويورك، لكنها لم تنتظر سماع رد الفعل على الفيلم من الأشخاص الآخرين، لذلك ذهبت للحصول على إجابات لنفسها «لقد ذهبت إلى قاعات عرض مختلفة وجلست في الخلف بسماع ردود أفعال الجمهور»