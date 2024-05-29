موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد بداية من الجمعة.. العظمى تتجاوز الـ40 درجة

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، تعرضت البلاد إلى موجة شديدة الحرارة، إذ ارتفعت درجات الحرارة عن المٌعدلات الطبيعية، ثم بدأت في التحسن منذ أمس الثلاثاء 28 مايو، حتى نهاية الأسبوع وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد.

موعد الموجة شديدة الحرارة المقبلة

وكشفت «الأرصاد» عن تعرض البلاد إلى موجة شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة مع هبوب رياح وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، ويكون حار نهارا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد إلى موجة حارة بداية من الجمعة 31 مايو، على أن تشهد كافة الأنحاء حتى الثلاثاء نشاطا للرياح وهبوب أتربة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 31 مايو مع بداية الموجة شديدة الحرارة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 28 درجة مئوية.