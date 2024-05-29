«الصحفيين» تنظم يوما تضامنيا مع الشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة

تنطلق اليوم فعاليات اليوم التضامني الذي تنظمه نقابة الصحفيين في الذكرى 76 لنكبة فلسطين ومرور 8 أشهر على العدوان الإسرائيلي على غزة، ويضم اليوم عددا من الفعاليات التي تنظمها النقابة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتبدأ الساعة 4 عصرا بافتتاح معرض صور التقطتها عدسات المصورين الفلسطينيين الأبطال في غزة لتوثيق انتهاكات الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، في بهو الدور الرابع بالتنسيق مع شعبة المصورين الصحفيين.

فعاليات اليوم التضامني

ويتضمن اليوم مؤتمرًا صحفيًا في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع بالتنسيق مع لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مصر بعد افتتاح المعرض، يتخلله شهادات حيّة لـ10 من المصورين الفلسطينيين الأبطال القادمين من غزة، الذين وثّقوا بكاميراتهم العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل، وتتضمن شهادتهم عرضًا لأبرز ما وثقته كاميراتهم.

ويشارك في المؤتمر المصورون الفلسطينيون الأبطال: محمد سالم، ونضال رحمي، ولؤي أيوب، ومحمد الثلاثيني، وسمر أبو العوف، ومعمر أبو طبيخ، وأمير الترك، ومحمد أبو نحل، ورافي الملح، وخالد ديب أبوسلطان.

جلسة نقاشية

ويتضمن اليوم التضامني جلسة نقاشية، ومؤتمرًا يعقد في تمام الساعة 6 ونصف مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع تحت عنوان «76 عامًا ما بين النكبة الأولى والنكبة الثانية.. فلسطين باقية والاحتلال إلى زوال»، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، والمؤسسة الإفريقية للتطوير وبناء القدرات.