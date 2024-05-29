رئيس جامعة المنيا: تقديم الخدمات التعليمية للطلاب بأعلى مستوى وكفاءة

ترأس الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بعمل رئيس الجامعة الأهلية، اجتماع مجلس تسيير الأعمال بالجامعة الأهلية، بحضور الدكتور أبو هشيمة السيد، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة الأهلية للشؤون الأكاديمية، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة.

تقديم الخدمات التعليمية للطلاب بأعلى مستوى وكفاءة

استهل الدكتور عصام فرحات، الاجتماع بالاطمئنان على سير العملية الامتحانية، مؤكداً ضرورة المُتابعة المستمرة، وتواجد رؤساء اللجان، ومديرو البرامج، والمُراقبين والمُلاحظين، مع توفير الأجواء المُلائمة للطلاب؛ لأداء امتحاناتهم، ومنع أي مُسببات الغش، مُوجهاً بسرعة أعمال الرصد، ودقة المراجعة، وإعلان النتائج للطلاب.

خلال الاجتماع، ناقش رئيس الجامعة، المتطلبات الفنية واللوجستية لاستكمال جاهزية معامل الكليات، وتوفير الاحتياجات اللازمة، لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب بأعلى مستوى وكفاءة، لتحقيق رؤية القيادة السياسية للدولة المصرية، بتوفير تعليم جامعي يُواكب مٌتطلبات التطور التكنولوجي على المستوى الإقليمي والعالمي، ويخدم أهداف التنمية المُستدامة.

تزويد الطلاب بالعديد من المهارات

أوضح الدكتور عصام فرحات، أن هناك جهودا مكثفة لتحقيق رؤية جامعة المنيا الأهلية، بتزويد الطلاب الملتحقين بكلياتها وبرامجها بالعديد من المهارات التي تتماشى مع مُواصفات جامعات الجيل الرابع، ومخرجاتها؛ لتلبية احتياجات ووظائف المستقبل وسوق العمل.