«تقدر في 10 أيام».. أماكن المراجعات المجانية للثانوية العامة في المنيا

حددت العلاقات العامة بإدارة المنيا التعليمية، أماكن المدارس المخصصة لعقد حصص المراجعات النهائية المجانية برعاية حياة كريمة، وذلك تحت عنوان «تقدر في 10 أيام».

تقديم مراجعات نهائية مجانية

وقال المهندس حمدي مصطفى وكيل وزارة التعليم في محافظة المنيا، إنه في إطار التعاون المثمر والبناء بين مؤسسة حياة كريمة، ومديرية التربية والتعليم بالمنيا، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يجرى تقديم مراجعات نهائية مجانية ضمن مبادرة تقدر في 10 أيام، وذلك على أيدي نخبة متميزة من المعلمين.

المدراس المخصصة لشرح المراجعات

وحددت مديرية التربية والتعليم، المدراس المخصصة لشرح المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالمقرات الآتية: مدرسة الشهيد محمد وحيد حبشي الثانوية بنات، مدرسة زاوية سلطان الثانوية، مدرسة تله الثانوية، مدرسة بني أحمد الغربية الثانوية، ومدرسة صفط الخمار الثانوية، وبدأت المراجعات اعتبارا من اليوم الأربعاء 29 مايو وتستمر حتى الجمعة 7 يونيو 2024، مع توافر مذكرات مجانية للمراجعة النهائية لتحقيق أقصى استفادة للطلاب.