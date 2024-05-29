«صحة المنيا»: إجراء 39 ألف تحليل متنوع بمعامل المستشفيات خلال 30 يوما

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية الصحة في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات، إلى جانب تدريب الأطقم الطبية لتوفير أفضل خدمة للمواطنين، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الطبية وتقديم الرعاية الصحية اللائقة لجميع أفراد الأسرة المصرية.

إجراء تحاليل متنوعة بمعامل المستشفيات

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه خلال شهر، تم إجراء 39 ألف تحليل متنوع بمعامل المستشفيات التابعة للمديرية، وتقديم 7524 خدمة تحاليل طبية بالمعامل التابعة للإدارات الصحية، مشددا على تكثيف المرور والمتابعة لمعامل المستشفيات والوحدات الصحية ومتابعة انتظام سير العمل والحرص على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تقديم خدمات طبية متنوعة للمواطنين

كما أوضحت الدكتورة جيهان عبدالصمد، مدير إدارة المعامل، أنه تم إجراء تحاليل متنوعة شملت (عينة أغذية - عينة مياه شرب، عينة صرف صحي- غسيل كلوي- صورة دم كاملة - تحليل غازات دم وأملاح - تحليل فيروسات- فحص ميكروسكوبي- مزارع درنية)، كما تم إصدار 1117 شهادة صحية، مشيرة إلى متابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة.