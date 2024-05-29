رئيس جامعة المنيا يتفقد انتظام سير العملية الامتحانية بالكليات الأهلية

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بعمل رئيس الجامعة الأهلية، جولتين تفقديتين؛ لمُتابعة أعمال الامتحانات بكليتي الهندسة، والعلاقات العامة وإدارة الأعمال؛ للتأكد من مدى انتظامها، وتطبيق كافة القواعد والضوابط العامة المُنظمة للعملية الامتحانية.

رئيس جامعة المنيا يتابع سير العملية الامتحانية

حرص رئيس جامعة المنيا الاطمئنان على الطلاب، والتأكد من عدم وجود أي صُعوبات تواجههم، كما تابع مدى مُلائمة الأسئلة للمقررات الدراسية، وتواجد عناصر العملية الامتحانية، من المراقبين والملاحظين، ومُديري البرامج؛ لضمان سير الامتحانات بهدوء؛ لتأدية الطلاب اختباراتهم في أجواء مُنظمة وبأقصى درجة من الانضباط؛ لمُساعدتهم على التركيز وتحقيق التفوق.

توفير الأجواء المٌلائمة للطلاب لأداء اختباراتهم بسهولة ويسر

تابع الدكتور عصام فرحات، مدى مُطابقة الورقة الامتحانية لمعايير الجودة، مُشددًا على عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان، منعًا لتحرير أي حالات غش، مؤكدًا ضرورة توفير الأجواء المُلائمة للطلاب لأداء اختباراتهم بسهولة ويسر.