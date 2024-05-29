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ممثل أمريكا بمجلس الأمن: حل الدولتين السبيل الوحيد لإحلال السلام بالمنطقة

كتب:

أحمد العانوسي
06:05 م | الأربعاء 29 مايو 2024
مجلس الأمن

مجلس الأمن

أكد نائب ممثل الولايات المتحدة بمجلس الأمن، خلال جلسة  لبحث تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، أن أمريكا تؤمن بأن هناك بدائل لعملية واسعة النطاق في رفح الفلسطينية.

أشار إلى أن غلق معبر رفح يؤثر على الجهود الإنسانية الموجهة لسكان قطاع غزة، متابعًا: «ندين هجمات المستوطنين في الضفة الغربية».

وأضاف أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال الأمن والسلام بالمنطقة: «ندعم وحدة قطاع غزة والضفة الغربية ضمن إطار سلطة فلسطينية متجددة».

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بقلم أحمد العانوسي