«زوجي يعايرني بخلفة البنات».. عالم أزهري: ممكن يدخلوه الجنة

أجاب الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال متصلة حول: «زوجى لا يحب خلقة البنات، وبيعاملنى وحش، علشان هو مش بيحب البنات، ومش عارفة أعيش معاه، هو فقير وظروفه صعبة، وأنا متحملة معاه».

وأضاف «قابيل»، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأربعاء: «ربنا لما تكلم عن الخلفة، ابتدا بـ البنات في قوله سبحانه وتعالى، في ملمح قرآني جميل (لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ)».

وتابع العالم الأزهري: «شوف جمال القرآن، ربنا قال يهب باسمه الوهاب، وذكر الإناث فى الأول، وبعدين قال يهب لمن يشاء ذكورا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن كن له حجابًا من النار)».