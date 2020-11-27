انتصار السيسي تتحدث بروتوكول الرئيس في تربية الأبناء: حنين على البنات

أفصحت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن نظام تربية الرئيس السيسي معها لأبنائهما.

وقالت قرينة الرئيس خلال لقائها الإعلامي الأول مع الإعلامية إسعاد يونس، الذي أنفردت به شبكة قنوات "DMC"، "اتفقنا على كل حاجة من الأول، وقالي عاوزين نبقى على خط واحد، ومتحصلش حاجة ماكونش عارفها، لازم يبقى عارف، وكنا بنبقى زي بعض بالظبط، على حسب الحدث، وكان شديد على الصبيان، وعقابه بس بمجرد تغيير ريتم الكلام، وكانوا بيعملوله ألف حساب، وكان بيعملهم برنامج بالتمشية بعد الفجر، وكنا بنتمشى كلنا حوالين مكتبة الطفل في مدينة نصر مع ولاد العيلة كلها، وكانوا الناس بيفتكروا أنهم ولاده".

وأضافت قرينة الرئيس: "كان بيحب الرياضة، وعلم ولاده يحبوا الرياضة، وكان بيدلع البنات جدا، وكل بنات البيت بيبقوا عندي، وكان يقول البنت لازم تآخد حنية، لأنها هتفتح البيت، وتدي العطاء في الحنية".

واستكملت انتصار السيسي: "كنا بنجيب شيخ يحفظ القرآن للولاد في البيت، وكان بيذاكرلهم".