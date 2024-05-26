دوللي شاهين تشارك جمهورها مقطعا جديدا من كليب «دوللي ست البنات»: يا رب يعجبكم

شاركت المطربة اللبنانية دوللي شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» مقطعا جديدا من كليب دوللي ست البنات.

ونشرت دوللي شاهين مقطع الكليب معلقة: مقطع جديد من كليب دوللي ست البنات.. يا رب يعجبكم.

أغنية دوللي ست البنات

أغنية دوللي ست البنات من كلمات أحمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله، وإخراج مؤمن يوسف.

وتقول كلمات الاغنية: «أنا اسمي دولي وحلوة كلي ياما قالوا عني أنا الجامدة بسكوتة طعمه.. وجمالها نعمة بسبوسة قشطة على مانجة.. أنا حلويات ست البنات.. أنا ترندات ملكة جيليدا في الأساطير حكوا عني كتير تغرق تتوه في تفاصيلي».