نقيب الصحفيين: ما يحدث بفلسطين أبشع جريمة في حق الصحافة على مر التاريخ

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، سأكرر أمنية الشهيد المصري عبدالله رمضان العشري الأخيرة قبل استشهاده: «أتمنى الهدوء التام لغزة»، مطالبًا بالوقوف دقيقة حداد على روح شهيد الحدود المصرية.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين: «ليس أمامنا غير أننا نعظم كل شهيد.. عظم شهيدك، كل دم يسيل على أرض مصرية عظيم الشأن، عظم شهيدك على كل أرض عربية».

الصحافة الفسطينية

أكد أن الدولة المصرية كانت على طول الخط، حاضرة في قلب الصراع العربي الصهيوني، والدم المصري كان حاضرا، مشيرًا إلى أن اليوم، هو يوم الصحافة الفلسطينية، لتوثيق أكبر جريمة في حق الشعب الفلسطيني، وفي حق الصحفيين، وأن الأرقام كبيرة ومفجعة، فنحن نتحدث اليوم عن نحو 40 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، ونحو 150 ألف مصاب.

القضية الفلسطينية

قال: «نحن الآن أمام أبشع جريمة في حق الصحافة على مر التاريخ، جريمة استهداف الحقيقة، فتحية لمن هزموا الزيف، ننحني لبطولاتهم، أنتم من صنتم كرامتنا خلال الشهور الماضية، ومعكم سنحتفل بتحرير الوطن، وتحية لكل جندي مصري، ومواطن ومقاوم في فلسطين، ما زال يدفع الثمن في تحقيق حلمنا في حرية وكرامة، من أجل الشعب العربي كله»

وعقدت نقابة الصحفيين، مؤتمر صحفي لشهادات المصورين الفلسطينيين، شارك فيه المصورين الفلسطينيين الأبطال: محمد سالم، ونضال رحمي، ولؤي أيوب، ومحمد الثلاثيني، وسمر أبو العوف، ومعمر أبو طبيخ، وأمير الترك، ومحمد أبو نحل، ورافي الملح، وخالد ديب أبوسلطان.

كما افتتحت نقابة الصحفيين، مساء الأربعاء، معرضًا للصور، يتضمن لقطات توثق العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وذلك ضمن فعاليات اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني.