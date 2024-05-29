محلل سياسي: روسيا ستدافع عن أمنها بكل الوسائل المتاحة

قال رامي القليوبي، الكاتب والمحلل السياسي، إن الجانبين الأوروبي والأمريكي، أصرا على مدار سنوات طويلة، على تجاهل المصالح الروسية في أوكرانيا، ما أدى إلى اشتعال حرب مفتوحة الدائرة منذ أكثر من عامين، وتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي حذر فيها دول الناتو من مخاطر اندلاع حرب عالمية ثالثة، ليست الأولى.

روسيا ستدافع عن أمنها بالأسلحة النووية والاستراتيجية

أضاف «القليوبي»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن «بوتين» أكد خلال إحدى الفعاليات السابقة، أن روسيا ستدافع عن أمنها بكل الوسائل المتاحة، بإشارة إلى الأسلحة النووية والاستراتيجية، وهذه المرة، كانت تجديدا لهذا التهديد والاحتمال النظري، بوقوع حرب عالمية ثالثة، وهذا أمر لا يتمناه أحد.

فرنسا في مواجهة روسيا

أشار إلى أن فرنسا التي تحول رئيسها إيمانويل ماكرون إلى أحد أبرز الصقور لمواجهة روسيا في الفترة الأخيرة، تحافظ أيضا بلاده، على نوع من العلاقة مع موسكو، ومن مؤشرات ذلك، أن السفير الفرنسي لدى روسيا، كان من بين السفراء الغربيين القلائل الذين حضروا مراسم تنصيب «بوتين» للولاية الخامسة في 7 مايو الجاري، بالتالي كل هذا يندرج ضمن تحذيرات أكثر منها تهديدات حقيقية.