مصر تتسلم 63 ألف طن قمح من روسيا عبر ميناء دمياط البحري

استقبل ميناء دمياط 14 سفينة وغادرت 10 سفن، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 41 سفينة بينها «WADI TIBA» القادمة من روسيا وعلى متنها 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة نحو 45 ألفًا و949 طنًا تشمل: «7863 طن رمل، و487 طن علف بنجر، و1467 طن يوريا، و654 طن حديد تسليح، و1000 طن بودرة جبس، و3150 طن مولاس، و 31 ألفا و328 طن بضائع متنوعة». فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44 ألفًا و638 طنًا تشمل «10 آلاف طن قمح، و12 ألف طن ذرة، و10 آلاف و200 طن خردة، و4450 طن حديد، و741 طن خشب زان، و4596 طن أبلاكاش، و2651 طن بضائع متنوعة».

رصيد صومعة الحبوب والغلال في الميناء

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء نحو 28 ألفًا و541 طن قمحا، بينما بلغ رصيد مخازن القطاع الخاص من القمح نحو 218 ألفًا و646 طنًا.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيد جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح؛ لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.