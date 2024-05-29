الممثل الروسي بمجلس الأمن: يجب وقف عمليات إسرائيل العسكرية ضد الفلسطينيين

أكدت نائبة المندوب الروسي بمجلس الأمن، خلال جلسة لبحث تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، ونقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تواصل حربها على قطاع غزة ولا سبيل لإطلاق سراح المحتجزين.

أوضحت أنه على إسرائيل وضع حد لجرائم الحرب ضد الفلسطينيين، ووأكدت إدانة موسكو للغارة على مخيم النازحين برفح الفلسطينية، مؤكدة أن إسرائيل تواصل منع دخول المساعدات عبر معبر رفح، والأزمة الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءا.

أشارت إلى أن مقتل وإصابة المدنيين يتواصل بعد صدور أمر محكمة العدل الدولية، ولا بد من وقف عمليات إسرائيل العسكرية التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة.