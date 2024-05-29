«الجيل»: جلسات الحوار الوطني تعكس رغبة الأحزاب في مناقشة أوضاع غزة

طالب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بضرورة اصطفاف كل قوى الشعب خلف القيادة السياسية في المرحلة الراهنة، التي يتعرض فيها الأمن القومي المصري لتحديات خطيرة، بسبب الأحداث الجارية في المنطقة، موضحا أن جلسات الحوار الوطني، تعكس رغبة الأحزاب السياسية في الحاجة إلى حوار مثمر حول الأوضاع في غزة.

إسرائيل تخطط للإبادة

أكد رئيس حزب الجيل في تصريحات لـ«الوطن»، أن إسرائيل الآن لم تعد تفكر فقط في تهجير الفلسطينيين والقضاء على حماس، بل الخطة الآن، إبادة كاملة للشعب الفلسطيني، بدعم كامل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الداعمة للاحتلال.

أمريكا ضالعة في المخطط الإسرائيلي

أعرب «الشهابي» عن أمنياته، بأن يتخذ مجلس الأمن قرارات قوية ملزمة لإسرائيل، بسبب حربها على غزة، لافتا إلى أن ما تفعله إسرائيل من جرائم إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني، تجري بموافقة ضمنية من الولايات المتحدة، مؤكدا أن أمريكا ضالعة بقوة في المخطط الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، ولولا الدعم الأمريكي اللا مشروط، لأنهت إسرائيل الحرب.