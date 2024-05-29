«مصر أكتوبر»: إيقاف الحرب على غزة أهم محاور زيارة الرئيس السيسي إلى الصين

قالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب «مصر أكتوبر»، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة الصين، تلبية لدعوة الرئيس شي جين بينج، تحمل في ثناياها تأكيدًا وثيقاً على متانة العلاقات بين البلدين، وأهمية توسيع الشراكة والاستثمارات فيما بينهم.

تحرك صيني عربي تجاه القضية الفلسطينية

وثمنت «مديح» في بيان، تصدر الحرب في غزة مناقشات ومباحثات الرئيس السيسي مع نظيره الصيني، مشيرة إلى أن منتدى التعاون الصيني العربي يعمل على اتفاق وتحرك مشترك بشأن القضية الفلسطينية، خاصة أن بكين من الدول المعترفة بدولة فلسطين المستلقة.

وقف الحرب في غزة

ولفتت إلى أن الزيارة جاءت في سياق التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وفي مقدمتها الحرب على غزة، وشدد الرئيس السيسي على ضرورة وقف الحرب في غزة، مؤكداً الخطورة البالغة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية، وما تسفر عنه من مآسي إنسانية وسقوط ضحايا، وآخرها القصف المتعمد لمخيم للنازحين الذي نتجت عنه كارثة إنسانية مفجعة.

أشادت رئيس حزب «مصر أكتوبر» بلقاء الرئيس السيسي مع كبار قيادات الدولة الصينية لمناقشة فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وغيرها وهو ما يسهم في تعميق الروابط التاريخية بين مصر والصين وتعزيز التعاون المثمر بين البلدين على كل الأصعدة، كما تأتي مباحثات القمة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصين، وهذه العلاقات تطورت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة منذ 10 سنوات وجرى بحث كيفية تطويرها أكثر في مختلف المجالات.