قصواء الخلالي: مصر تحمل القضية الفلسطينية على عاتقها

قالت الاعلامية قصواء الخلالي، إن الاحتلال الإسرائيلي مفضوح على مستوى العالم بمجازرة الدموية، موضحة أن اتفاقية كامب ديفيد لا تعني نهاية الصراع العربي الإسرائيلي.

وتابعت الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على فضائية سي بي سي، أن إسرائيل تُعرف بالمراكز البحثية المصرية بأنها العدو الأول.

غير مقبول التنظير على المصريين بشأن دعم القضية الفلسطينية

ونوهت بأنه غير مقبول التنظير على المصريين بشأن دعم القضية الفلسطينية، لافتة إلى أننا الدولة الوحيدة التي تحمل القضية الفلسطينية على عاتقها.

مصر تحاول جاهدة إدخال المساعدات لغزة

وأشارت إلى ادعاءات الإعلام الغربي على مصر بشأن احتجازها المساعدات وهو ما يمثل ازدواجية فجة لأن مصر هي التي تحاول جاهدة إدخال المساعدات من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني، وسلطات الاحتلال الإسرائيلي هي التي تعيق دخولها وليس مصر.

واختتمت الخلالي: «مصر تُدرك قراراتها على كافة الأصعدة وهي أعلم بمصالح الشعب المصري».