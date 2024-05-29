سر ارتداء ولي العهد الأردني الساعة بالمقلوب.. مفاجأة غير متوقعة

دائما يظهر الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد الأردني، في العديد من اللقاءت مرتديا الساعة بالمقلوب أي تكون شاشتها من الداخل، فالبعض يظن أنها قد تكون «أسورة»، لذلك قد يطرح الملايين تساؤلا عن سبب ارتدائه الساعة بالمقلوب.

في أحد اللقاءت التليفزيونية، تحدث ولي العهد الأردني عن سبب ارتدائه الساعة بالمقلوب، مشيرا إلى أن هذه عادة عسكرية اكتسبها من الجيش الأردني، فهى تمكن الجندي من مراقبة الوقت أثناء حمل السلاح، وتساعده على معرفة الوقت دون إحراج الجميع، وفقا لما ذكره موقع «العربية».

هوايات ولي العهد الأردني

خلال اللقاء تحدث أيضا ولي العهد الأردني عن هواياته المفضلة التي جاءت من أبرزها، متابعة الفنون القتالية المختلطة وأيضا الملاكمة، ثم لعب كرة القدم التي تُعد من أولى هواياته.

لم يقتصر الحديث مع ولي العهد الأردني عند هذا الحد، ولكنه تحدث أيضا عن انتظاره لمولوده الجديد: «الحمد لله متحمسون والأهل متحمسون، الوالدة بدأت بشراء احتياجات المولود منذ أسابيع، إن شاء الله إنها مرحلة جميلة».

التفاعل مع تصريحات ولي العهد الأردني

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع اللقاء التليفزيوني الخاص بولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «الله يحفظك انت والعائلة الهاشمية كلها»، وأيضا: «أجمل ولي عهد وأنقى قلب فخورين بك»، وكذلك «ربنا يتم الفرحة على خير ويأتي المولود الجديد».