ولي العهد الأردني يصل إلى مطار العريش كتب: هاجر عمر 02:09 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023 ولي عهد الأردن أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوصول الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، إلى مطار العريش. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الملكة رانيا تعلق على ابتسامات أولادها في زفاف ولي عهد الأردن: اللي فاهم يحكيلي قراءة شفاه ولي عهد الأردن لحظة دخول الأميرة رجوة لعقد القران «فيديو» إليسا تهنئ ولي عهد الأردن بسبب زفافه: فرح عارم وسعادة من المحيط للخليج نجوم الفن يهنئون ولي عهد الأردن والأميرة رجوة الحسين بزفافهما ولي عهد الأردن والأميرة رجوة يختتمان حفل الزفاف بتقطيع «التورتة» ولي عهد الأردن الأردن غزة معبر رفح العريش بقلم هاجر عمر