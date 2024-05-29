لراغبي العمل في المجال المصرفي.. اعرف شروط التقديم لوظائف بنك مصر 2024

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن عن حاجته لوظائف خالية للعمل في فروع البنك المختلفة للعمل في وظائف مراقبة الخدمات، إذ يحرص البنك دائما على توفير فرص عمل للحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، لمساعدتهم على بدء حياتهم العملية التي تساعدهم على تحقيق الاستقلال المادي.

وأوضح بنك مصر جميع التفاصيل الخاصة بوظائف بنك مصر 2024، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات الوظائف المعلن عنها والشروط المطلوبة وكيفية التقديم، كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك مصر 2024

- مراجعة جميع العمليات الواردة من العملاء.

- الإشراف على تقديم كل جوانب الدعم الفني فيما يتعلق باستيفاء المستندات المتعلقة بطلبات العملاء من الشركات الخاصة بالضمانات والتحصيلات المستندية والاعتمادات المستندية.

- الإشراف الدقيق لضمان الامتثال الكامل لتعليمات البنك المركزي فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والحفاظ على الالتزام بجميع اللوائح والمبادئ التوجيهية ذات الصلة.

- المراجعة والإشراف على عملية استلام وفحص الطلبات أو المستندات الواردة من الفروع لاعتماد الموارد الذاتية للعملاء لاستخدامها في عمليات الاستيراد، والتأكد من الرد على جميع استفسارات الفروع وطلبات العملاء.

- المراجعة والإشراف على عملية استلام وفحص مستندات الصرف للمصدرين لصرف الدعم وكذلك المراجعة والإشراف على عملية صرف مستحقات المصدرين، وإعداد البيانات التراكمية.

- المراجعة والإشراف على عملية صرف دفعة ما قبل التصدير التي يضمنها مصرفنا لعملاء ائتمان الشركات.

- المراجعة والإشراف على عمليات الفحص والقبول لإخطارات الاستخدام.

- المراجعة والإشراف على إنشاء عقود الاستخدام غير المباشر للمنتجات الإسلامية وخطابات الضمان.

- الإشراف والمراجعة على عمليات توفير المبالغ المطلوبة لتسوية الالتزامات في حسابات العملاء عن طريق الخصم من الحد الائتماني المتاح.

- الإشراف والمراجعة على إعداد وتحليل البيانات الخاصة بالشركات المصدرة وشركات المحفظة.

المهارات المطلوبة لوظائف بنك مصر 2024

• أن يكون المتقدم لـ وظائف بنك مصر 2024 مرن في التعامل.

• التركيز على طلبات العملاء.

• أن يكون لديه مهارات الابتكار.

• أن يكون لديه مهارات القيادة.

• أن يكون لديه مهارات التخطيط.

• أن يكون لديه مهارات الاتصال الفعال.

• القدرة على التكيف.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر 2024

- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو مؤهل أعلى.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

- أن يكون لديه شهادة في التجارة الدولية والتمويل.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- الكفاءة في تطبيقات الحاسوب.

- الإلمام والمعرفة بالأنظمة المطبقة في البنك (أنظمة التشغيل أنظمة الكمبيوتر) بكفاءة كاملة.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر 2024 الدخول للصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر على موقع التوظيف لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.