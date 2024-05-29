وظائف خالية في السفارة الأمريكية بالقاهرة.. هتقبض بالدولار

أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن وظائف خالية للحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، للعمل في وظائف مُساعدين، بمرتب يتخطى 10 آلاف دولار في العام، إذ تحرص السفارة على توفير فرص عمل للشباب باستمرار، لمُساعدتهم على الحصول على مصدر دخل شهري ثابت لهم.

وأوضحت السفارة الأمريكية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، التفاصيل الكاملة عن الوظائف الخالية وهو ما نقدمه من خلال هذا التقرير المؤهلات والشروط والمهارات المطلوبة والمرتب وآخر موعد للتقديم، بالإضافة إلى كيفية التقديم، كالتالي:

تفاصيل وظائف السفارة الأمريكية

حددت السفارة الأمريكية مواعيد التقديم للوظائف، بداية من أمس الثلاثاء 28 مايو، على أن يستمر التقديم للوظائف حتى 11 يونيو المقبل، وبمرتب سنوي 10,518 دولار.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة عامين كمدير مكتب أو مساعد إداري.

- أن يكون لديه معرفة تفصيلية بسياسات وإجراءات ونظم الرعاية الطبية المحلي، وبائعي الإمدادات المكتبية العامة ومقدمي الخدمات.

- أن يكون لديه معرفة عملية عامة بالمهمة لتلبية الاحتياجات المحددة لأفراد الخدمة.

- أن يكون لديه معرفة جيدة بأنظمة وإجراءات إدارة المكاتب، ومعرفة مبادئ وإجراءات خدمة العملاء وفهم مبادئ المحاسبة الأساسية.

- أن يكون المتقدم للوظائف درس لمدة عامين في الجامعية أو الكلية العامة.

- إتقان اللغة الإنجليزية حتى المستوى الثالث تحدثا وكتابة، وهذا يمكن اختباره.

- يجب أن يكون بارعًا في Microsoft Outlook وMS Office (Word وExcel وAccess وPowerPoint) وInternet Explorer.

- مطلوب القدرة على أن تكون واسع الحيلة واستباقيًا في التعامل مع القضايا الحساسة والسرية.

- أن يمتلك خدمة عملاء قوية ومهارات تواصل لفظي واستماع.

- أن يكون قادر على العمل تحت الضغط مع التحلي بالمرونة نحو الخدمة والدافع الذاتي وأن يكون متعدد المهام والقدرة على العمل ضمن هيكل المهمة الحالي.

- لابد للمتقدمين أن يتم اجتياز الشهادات الطبية والأمنية.

طريقة التقديم في وظائف السفارة الأمريكية في القاهرة

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف السفارة الأمريكية الدخول للموقع الرسمي الخاص بالسفارة الأمريكية وإدخال كافة البيانات المطلوبة للتقديم في الوظائف المطلوبة.