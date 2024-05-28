وظائف بنك الإسكندرية 2024.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلن بنك الإسكندرية عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، عن حاجته لوظائف خالية للعمل في وظائف مٌصممين جرافيك في فروع البنك المختلفة، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل جيدة للشباب الحاصلين على مُؤهلات دراسية مُناسبة، من خريجي كليات التجارة ونظم المعلومات وما يُعادلها من شهادات، لمساعدتهم في توفير مصدر دخل شهري ثابت لهم.

وأوضح بنك الإسكندرية كافة التفاصيل الخاصة بوظائف مصممين جرافيك المعلن عنها، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات العمل والشروط المطلوبة، وكيفية التقديم لوظائف بنك الإسكندرية 2024، والتي جاءت كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك الإسكندرية

- إنشاء والحفاظ على معايير العلامة التجارية والمبادئ التوجيهية وتصميم وتنفيذ سير العمل لضمان الاتساق والتماسك عبر جميع نقاط الاتصال.

- قيادة وتعزيز هوية العلامة التجارية واللغة المرئية والتصميم الجمالي لتعكس قيم البنك ورؤيته.

- التخطيط الاستراتيجي وعمليات صنع القرار، والمُساهمة بالرؤى والتوصيات الإبداعية لدفع مشاركة المستهلك من خلال الإبداع وبالتالي دفع نمو الأعمال ونجاحها.

- إدارة عمليات الاستوديو اليومية وخطوط العمل ومصادر المواهب وفريق المصممين بأدواتهم ومعداتهم.

- التوجيه والإشراف على جميع جوانب المشاريع الإبداعية بدءًا من التفكير حتى التنفيذ النهائي، مع التأكد من توافقها مع أهداف العلامة التجارية ورسائلها.

- قيادة فريق التصميم الإبداعي في وضع تصور لحلول التصميم المبتكرة وتطويرها وتنفيذها عبر الوسائط المختلفة.

- التعاون بشكل وثيق مع فرق متعددة الوظائف، بما في ذلك التسويق الرقمي والمنتجات، لفهم متطلبات المشروع والتسليمات.

- تصميم البطاقات، وتصميم التغليف، وجميع منشورات التسويق الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي، ومقاطع الفيديو، والبرامج التعليمية، والجوال، ونظام إدارة الجودة وواجهة مستخدم ATM، بالإضافة إلى إنشاء هويات مخصصة للعلامة التجارية وإرشادات مرئية للعلامة التجارية الفرعية.

- تجاهل الأحداث التجريبية وتقديمها من خلال دعم محتوى الوسائط المتعددة.

- تعزيز واجهة المستهلك الخاصة بالبنك لتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول من خلال مخرجات UI / UX عالية الجودة.

- توفير موارد التصميم للحملات العالمية، وضمان التسليم في الوقت المناسب وبسلاسة.

- تمثيل الإبداع والتميز في العمل داخل المنظمة، والدعوة لقيمة وتأثير التصميم في تحقيق أهداف العمل.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك الإسكندرية 2024

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في التصميم الجرافيكي، أو الفنون الجميلة أو مجال ذي صلة.

- أن يكون الحد الأدنى للخبرة يتراوح من 7 إلى 10 سنوات.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خلفية عن وكالة الإعلان.

- أن يكون لديه خبرة مٌثبتة كقائد إبداعي، أو مدير فني في التصميم الجرافيكي.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك الإسكندرية 2024 الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة ببنك الإسكندرية على موقع التوظيف «لينكد إن»، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.