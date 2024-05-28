وظائف خالية بإحدى مدن القناة بمرتبات تبدأ من 6500 جنيه.. اعرف الشروط

أعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الاسماعيلية، عبر صفحته الرسمية، عن وظائف خالية بأحد مصانع المواد الغذائية الشهيرة، في إطار حرص الجهاز على توفير فرص عمل للشباب تكون مناسبة لهم ولمؤهلاتهم الدراسية، وتساعدهم على الحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضح جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة والمعلن عنها، ونوضح من خلال هذا التقرير الوظائف والشروط المطلوبة وكيفية التقديم لتلك الوظائف، كالتالي:

الوظائف المطلوبة في أحد مصانع المواد الغذائية الشهيرة

- كميائيون يعملون في قسم بيولوجى، ويشترط أن يكون المتقدمون للوظائف من حديثي التخرج، ويقوم المصنع بتعيينهم براتب يبدأ من 4500 جنيه، وتصل ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات.

- فنيو كهرباء كنترول، ويشترط أن يكون لديهم خبرة، ويتم تعيين المقبولين براتب يبدأ من 6500 جنيه، وساعات العمل اليومية تصل إلى 8 ساعات.

مميزات وحقوق الوظائف

- الوظائف الخالية المتاحة للذكور فقط.

- توفر الشركة للعاملين بها المواصلات.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمينا صحيا واجتماعيا.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية في أحد مصانع المواد الغذائية الشهيرة، التوجه إلى المحافظة الجديدة ومنها إلى جهاز تشغيل الشباب بالمركز التكنولوجي لتقديم طلب التوظيف.